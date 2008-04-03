Луценко в прошлом году жил за счет жены?

Прошлый год у главного милиционера страны в финансовом плане был не из лучших. Его доход можно сравнить с годовой стипендией студента, пишет "Дело". Так, согласно декларации, Юрий Луценко в 2007 году заработал всего 1396 гривен. Как объяснили в пресс-службе МВД, весь прошлый год Луценко был безработным, трудоустроился он лишь в декабре, зато сразу министром. Отсюда и такой маленький заработок.

Хорошо, что жена министра, согласно декларации, заработала 484 тысячи гривен. Основной заработок членов семьи министра — предпринимательская деятельность, за счет чего удалось получить доход в размере 415 тысяч гривен. Напомним, в 2006 году семья министра заработала 750 тысяч гривен, половина из которых — доход Юрия Луценко.

Не разжился Луценко в этом году ни недвижимостью, ни землей. В собственности министра, как указано в декларации, квартира площадью 27,5 квадратных метра. Семья владеет еще одной квартирой площадью 55 квадратных метров.

Удивляет то, что у семьи Луценко нет гаража. Сам министр автомобилем не владеет, зато у его семьи их четыре — 3,5-литровый Infinity, 2,5-литровый Volkswagen, 2-литровая Hyindai и 1,6-литровая Skoda Octavia.

В банках глава МВД хранит… 1 гривню. Именно такую сумму он указал в своей декларации. Зато у семьи Юрия Луценко на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях довольно внушительная сумма - 409 тысяч гривен, пишет газета.