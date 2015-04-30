Порошенко: ВР должна проголосовать относительно членов Высшего совета юстиции 12-13 мая

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу СТБ.

”12-13 мая мы должны проголосовать в Верховной Раде членов Высшего совета юстиции. Проголосовать изменения в закон, как позволять принять присягу тех членов, которые были отобраны на съезде судей, если в этом будет необходимость. И на первой послепраздничной неделе должно состояться заседание ВСЮ”, - сказал Порошенко.

Читайте такжеПорошенко назначил трех членов Высшего совета юстиции