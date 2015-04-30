Порошенко: ВР должна проголосовать относительно членов Высшего совета юстиции 12-13 мая
23:03, 30 апреля 2015Политика
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Верховная Рада Украины 12-13 мая должна проголосовать относительно членов Высшего совета юстиции.
ВР должна проголосовать относительно членов Высшего совета юстиции 12-13 мая / gazeta.lviv.ua
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу СТБ.
”12-13 мая мы должны проголосовать в Верховной Раде членов Высшего совета юстиции. Проголосовать изменения в закон, как позволять принять присягу тех членов, которые были отобраны на съезде судей, если в этом будет необходимость. И на первой послепраздничной неделе должно состояться заседание ВСЮ”, - сказал Порошенко.
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