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В Киеве проходит заседание Комиссии Украина-НАТО

10:04, 31 октября 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, заседание началось в Мариинском дворце в 9.30.

В начале заседания выступили президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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После этого заседание продолжилось в закрытом для СМИ режиме.

Перед началом Комиссии Украина-НАТО глава Украинского государства и генеральный секретарь Организации Североатлантического договора провели встречу в узком кругу в Мариинском дворце в Киеве.

Как сообщал УНИАН, в Украине продолжается двухдневный визит членов Североатлантического совета НАТО.

Также сегодня генсек НАТО произнесет речь в Верховной Раде.

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Теги: #Киев#НАТОпогода в Киеве