В Киеве проходит заседание Комиссии Украина-НАТО
10:04, 31 октября 2019Политика
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Заседание началось в Мариинском дворце в 9.30.
Иллюстрация / REUTERS
В Киеве проходит заседание Комиссии Украина-НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН, заседание началось в Мариинском дворце в 9.30.
В начале заседания выступили президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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После этого заседание продолжилось в закрытом для СМИ режиме.
Перед началом Комиссии Украина-НАТО глава Украинского государства и генеральный секретарь Организации Североатлантического договора провели встречу в узком кругу в Мариинском дворце в Киеве.
Как сообщал УНИАН, в Украине продолжается двухдневный визит членов Североатлантического совета НАТО.
Также сегодня генсек НАТО произнесет речь в Верховной Раде.
В Мариинском дворце состоится заседание комисии Украина - НАТО: о чем будут говорить
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