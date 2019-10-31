Заседание началось в Мариинском дворце в 9.30.

В Киеве проходит заседание Комиссии Украина-НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание началось в Мариинском дворце в 9.30.

В начале заседания выступили президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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После этого заседание продолжилось в закрытом для СМИ режиме.

Перед началом Комиссии Украина-НАТО глава Украинского государства и генеральный секретарь Организации Североатлантического договора провели встречу в узком кругу в Мариинском дворце в Киеве.

Как сообщал УНИАН, в Украине продолжается двухдневный визит членов Североатлантического совета НАТО.

Также сегодня генсек НАТО произнесет речь в Верховной Раде.