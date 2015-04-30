Фирташ: Мы добились, чего хотели – Порошенко стал президентом, Кличко – мэром

Как сообщает INSIDER, об этом Фирташ заявил на заседании суда в Вене.

На вопрос суда "Была ли у вас встреча в Вене с Порошенко и Кличко?" Он ответил "Да".

"Я подписал конфиденциальные обязательства", - сказал Фирташ и подтвердил отказ отвечать суду на вопрос об этой встрече.

"Могу сказать, что мы добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Кличко - мэром", - добавил он.

По словам Фирташа, после бегства Януковича образовалась ниша во власти, и американцы поддерживали силу Тимошенко, Яценюка и Турчинова.

Накануне президентских выборов политики заключили так называемые "венские соглашения". По словам человека в окружении президента, который присутствовал на встрече, Порошенко, Кличко, Фирташ и Левочкин 28 часов обсуждали условия поддержки Виталием Кличко будущего президента.

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В итоге они договорились, что на парламентские выборы партии будут формировать список по квоте 50/50. Хотя сначала группа Левочкина-Фирташа хотела получить свою треть в этом списке.

Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года на запрос американского Федерального бюро расследований (ФБР), помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в 125 млн. евро.

Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года. В начале апреля в США ему предъявили обвинения в даче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

30 апреля в Вене началось судебное заседание, на котором будет решено, выдаст ли Австрия Соединенным Штатам Фирташа.