КСУ завтра рассмотрит лишение Януковича звания президента

В июне 2015 года Порошенко направил в КСУ представление, в котором просил признать неконституционным закон "О лишении Януковича звания президента Украины".

Большая палата Конституционного суда Украины 29 октября продолжит рассмотрение дела о конституционности лишения Виктора Януковича звания президента.

Сообщает пресс-служба КСУ.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению президента Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О лишении В.Януковича звания Президента Украины" (закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля 2014 года Янукович самоустранился от исполнения своих конституционных полномочий и бежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев акций протеста в Украине, которые закончились кровопролитием.

Верховная Рада 4 февраля 2015 года приняла закон "О лишении Виктора Януковича звания президента Украины". Как отмечается в пояснительной записке, "установлено, что Янукович своими действиями узурпировал власть и привел к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, а также противоправному нарушению прав и свобод человека".

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"В связи с тем, что действующее законодательство содержит пробелы в части правовых последствий самоустранение гражданина Украины от исполнения полномочий президента Украины, а также совершение им действий, угрожающих управляемости государства, территориальной целостности и суверенитета Украины, массовому нарушению прав и свобод граждан, есть острая необходимость принятия данного законопроекта, который лишил бы Януковича звания президента Украины ", - сказано в документе.

В июне 2015 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко направил в КСУ представление, в котором просил признать неконституционным закон "О лишении Януковича звания президента Украины", поскольку закон не имеет нормативного характера.

19 октября 2016 года Конституционный суд в форме письменного слушания начал рассмотрение этого представления. Судья-докладчик Наталья Шаптала тогда заявила, что президент просит признать закон о лишении Януковича звания президента не соответствующим ч.2 ст.6, ч.2 ст.8, ч.2 ст.19, ст.85, ч. 3 ст.105 Конституции. По словам судьи, президент считает, что Верховная Рада не имела права принимать такой закон, поскольку, согласно Конституции, звание президента сохраняется пожизненно, если президент не был отстранен с поста в порядке импичмента.

19 июля этого года у президента Владимира Зеленского призвали Порошенко объяснить мотивацию представления в КСУ.