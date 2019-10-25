ВАС обязал НАБУ открыть дело в отношении возможных злоупотреблений и совершения госизмены Кличко

Во время судебного заседания были предоставлены результаты рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции жилых и нежилых строений в Киеве.

Высший антикоррупционный суд антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство относительно возможных злоупотреблений властью, государственной измены и других уголовных преступлений, совершенных Киевским городским головой Виталием Кличко.

Соответствующее постановление от 18 октября вынес следственный судья Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин, отмечается в Едином реестре судебных решений.

Подчеркивается, что 9 октября лицо подало в НАБУ заявление об уголовном правонарушении по факту совершения председателем Киевской городской государственной администрации Виталием Кличко, его двумя заместителями, заместителем директора по производственным вопросам коммунального предприятия «Киевреклама», начальником управления по вопросам рекламы исполнительного органа Киевского городского совета преступлений, которые, по утверждению заявителя, подпадают под квалификацию ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности), ч. 2 ст. 382 (неисполнение судебного решения), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления), ч. 2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ст. 170 (препятствование законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций). ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) ч. 4 ст. 27 (виды соучастников) Уголовного кодекса Украины.

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Однако, как отмечается в постановлении, вопреки положениям ст. 214 УПК Украины, НАБУ не уведомило лицо о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по его заявлению и не направило ему выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Заявитель утверждает, что своим бездействием, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований не позднее 24 часов после получения заявления о совершении уголовного преступления, уполномоченные должностные лица Бюро грубо нарушили требования уголовного процессуального законодательства Украины.

Во время судебного заседания были предоставлены результаты рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.

Постановлением от 15 октября следственный судья открыл производство по жалобе и 18 октября обязал уполномоченных лиц НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению об уголовном правонарушении.

Указано, что это постановление обжалованию не подлежит.