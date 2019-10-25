Парламент Германии отклонил предложения оппозиции снять санкции с России

Правые популисты потребовали от правительства проводить в Евросовету работу по отмене всех санкций против России.

В Германии бундестаг отклонил предложения "Левой партии" и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), по изменению политики в отношении России.

В частности, как сообщает DW, проект «левых» назывался "Ослабление напряженности с Россией — нет продлению санкций против России", против него проголосовали все партии, только АдГ воздержалась.

Документ АдН под названием "За новую политику в отношении России - сотрудничество вместо конфронтации" также был отклонен.

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Обе инициативы сопровождались негативной рекомендацией Комитета по иностранным делам бундестага.

В своем документе Левая партия призвала правительство Германии провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против России, «поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, чем решают их». Кроме того, «левые» заявили, что федеральному правительству следует использовать форум Петербургский диалог в качестве двустороннего инструмента для снижения недоверия между Россией и Германией и начала «конструктивного диалога». В отношении ситуации на востоке Украины, «левые» потребовали от Берлина «решительно требовать выполнения обязательств» всех сторон.

Депутаты от АдГ в своем документе требовали, среди прочего, расширения экономического сотрудничества, укрепления взаимодействия городов и дальнейшего развития немецко-российского молодежного обмена, что также должно было бы помочь постепенному ослаблению существующего визового режима. В АдГ полагают, что в рамках ОБСЕ следует разработать совместный с РФ договор о безопасности в Европе. Другим требованием было возобновление российского участия в различных международных форматах диалога, из которых Россия была исключена после аннексии Крыма и начала военных действий на востоке Украины.

Правые популисты потребовали от правительства проводить в Евросовете работу по отмене всех санкций против России. АдГ считает, что санкционная политика ЕС в отношении РФ провалилась, а помимо прочего, участие Германии в санкционном режиме ЕС с самого начала не было в немецких интересах.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что говорить о снятии санкций с России преждевременно.