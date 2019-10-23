Отдых Порошенко на Мальдивах: суд дал ГБР разрешение на доступ к данным журналистов "Схем"

Если редакция не предоставит правоохранителям указанную информацию, то суд, по ходатайству следователей ГБР, «имеет право вынести постановление о разрешении на проведение обыска».

Печерский районный суд Киева дал следователям Государственного бюро расследований разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях», которые готовили расследование «Mr. Petro Incognito» - о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах, опубликованное в январе 2018 года под авторством Михаила Ткача и Натальи Седлецкой.

Об этом сообщает Радио Свобода. Согласно сообщению, такое решение суд принял 17 октября в рамках досудебного расследования уголовного производства ГБР относительно вероятной «незаконной переправки лиц» - в частности, экс-президента - через государственную границу «с использованием заведомо поддельных документов».

Срок действия постановления - месяц. Согласно решению суда, если редакция не предоставит правоохранителям указанную информацию, то суд, по ходатайству следователей ГБР, «имеет право вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов».

Отмечается, что следователи получили разрешение на доступ к целому ряду других внутриредакционных данных - графику работы журналистов, операторов и водителей, данных по оплате их труда.

В постановлении Печерского районного суда Киева отмечается также, что оно не подлежит обжалованию.

Читайте такжеПорошенко не явился на допрос ГБР в деле об отпуске на Мальдивах

6 августа в ГБР сообщили, что расследуют возможные факты организации незаконной переправки через украинскую государственную границу бывшего президента Украины. Досудебное расследование проводится по статьям «служебный подлог», «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», «использование заведомо поддельного документа».

Имя бывшего президента в сообщении не указано, однако Радио Свобода стало известно, что речь идет о Порошенко. Дело касается его отдыха на Мальдивах в январе 2018 года, о котором писали журналисты программы «Схемы» в своем расследовании «Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко».

Согласно расследованию, неафишируемый президентский отдых, который длился с 1 по 8 января вместе с перелетом вообще стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляло более 14 млн грн.

Журналисты программы предположили, что Порошенко со своими спутниками мог летать на Мальдивские острова под вымышленными фамилиями и не проходить паспортный и таможенный контроль.

В то же время Порошенко отмечал, что границу он пересекал под своей фамилией, «по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников».