США призывают Россию освободить осужденного в "ДНР" украинского журналиста Асеева

Боевики "ДНР" объявили об "осуждении" Асеева к 15 годам лишения свободы.

Посольство США в Украине выражает беспокойство по поводу осуждения журналиста Станислава Асеева в неподконтрольном украинскому правительству Донецке и призывает Россию и поддерживаемые ею силы освободить его.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

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"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что журналист Станислав Асеев был осужден так называемой "Донецкой народной республикой" к 15 годам заключения. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить его и других "несправедливо задержанных украинцев", - отметили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, боевики поддерживаемые Россией группировки «ДНР» 22 октября объявили об «осуждении» Асеева к 15 годам лишения свободы.

Известно, что автор колонок проекта Донбасс.Реалии Станислав Асеев (Васин) находится в заключении «ДНР», по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка «ДНР» признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест Российской Федерации в связи с так называемым «судебным решением» в отношении Асеева.