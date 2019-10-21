Появились фото с места авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр Тарас Кутовой

Гибель бывшего министра агрополитики и продовольствия Тараса Кутового подтвердил представитель МВД Артем Шевченко.

Появились фото с места авиакатастрофы под Полтавой, в которой бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой.

Фото на своей странице в Facebook опубликовал блоггер из Сумской области Александр Тахтай.

«Вначале была новость, облетевшая все издания. "На Полтавщине упал вертолет, погиб экс-министр аграрной политики Кутовой". Я выкладываю эксклюзивные фото», - подписал он фотографии.

Как сообщал УНИАН, в Полтавской области вблизи с. Тарасенковое Оржицкого района упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой.

«Личность погибшего установлена. Это бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой», - сказал представитель МВД Артем Шевченко.

Справка. Тарас Кутовой родился в 1976 году. Кутовой был народным депутатом 7-го и 8-го созывов, а также министром агрополитики и продовольствия в правительстве Владимира Гройсмана в 2016-2017 годах.