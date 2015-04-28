ЕС подумывает взять украинских чиновников на содержание - СМИ

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

"Цель такой помощи очевидна. Сейчас люди (ключевые сотрудники госструктур), которые оперируют многомиллионными бюджетными суммами, получают зарплату в 200-300 евро. Это – серьезная опасность, в том числе в вопросе предотвращения коррупции", - пояснил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Еврокомиссии.

В то же время, как пишет издание, ЕС хочет избежать обвинений в том, что он "покупает" украинских госслужащих, и схема финансирования должна содержать гарантии самостоятельности украинского государственного аппарата.

Читайте такжеЕС готов предоставить Украине специалистов для подготовки судей и юристов

По словам еще двух источников в структурах ЕС, дискутируются два подхода – адресное финансирование ("должны определить некоторое количество, скажем, 500 или 600 ключевых реформаторов, которые будут получать доплату") и финансирование конкретных органов (к примеру, новой полицейской службы).

По данным издания, в Брюсселе склоняются ко второму варианту, но решение еще не принято.

"Сейчас рано говорить, как, из какого органа, каким механизмом будет выделяться это финансирование. Мы готовы рассматривать любые варианты, единственное условие – операционное осуществления выплат должно проводить украинское государство, а не мы. Украина должна определять, кто получает деньги. Но у нас есть требования по системности реформ (в госсекторе)", - подчеркнул чиновник ЕС.

Отмечается, что в ЕС надеются до конца года выйти на концептуальное согласие.

Так, для внешнего финансирования Украина должна принять изменения к закону о госслужбе и подготовить реформу аппарата тех ведомств, где оно будет введено.

Вместе с тем все источники отмечают, что сейчас идея "довольно сырая, но в ЕС ожидают быстрого прогресса".