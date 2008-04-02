Единый центр призывает БЮТ принять 10 законов из коалиционного соглашения

Политическая партия “Единый центр” считает, что позиция БЮТ по кадровым вопросам несет угрозу демократической коалиции.

Об этом идет речь в заявлении “Единого центра”, текст которого УНИАН предоставили в пресс-службе партии.

“1 апреля 2008 года в парламенте состоялось голосование по постановлению об освобождении Эдуард ПРУТНИКА от должности председателя Госкомтелерадио и Алексея КОСТУСЕВА - от должности председателя Антимонопольного комитета Украины. “Единый центр” заявляет, что ситуация, сложившаяся в демократической коалиции во время этого голосования, – это кулуарное навязывание решения кадровых вопросов без предварительного согласования кандидатур всеми участниками коалиции. “Единый Центр” считает, что такие действия подрывают единство коалиции, нивелируют программные принципы ее создания”, - отмечается в заявлении.

“Мы считаем, что рассмотрение любых кадровых вопросов такого уровня должно происходить лишь в комплексе с согласованием единой кандидатуры от коалиции на ту или иную должность. Подобные ситуации стали «болезненной» тенденцией в работе коалиции: сначала принимается решение об отставке, а затем проводятся бесплодные дискуссии о едином кандидате”, - указывается в заявлении.

Также в документе подчеркивается, что такие ситуации навязываются партнерами по коалиции – фракцией БЮТ. “Руками коалиции решается первая половина вопроса – снятие с должности, а с помощью других фракций (в частности, коммунистов) решаются кадровые вопросы, выгодные только БЮТ”, - утверждает “Единый центр”.

В заявлении отмечается, что в случае продолжения такой политики существует угроза эффективности работы демократической коалиции. Примером таких действий является отсутствие единого кандидата от демократической коалиции при принятии парламентом решения о досрочных выборах в Киеве. Следствием этого стало то, что от коалиции выдвигается “целая колонна кандидатов на должность мэра столицы”.

“Мы призываем БЮТ к конструктивной работе по выполнению взятых на себя обязательств, в частности, завершить принятие 10 из 12 важных для государства законопроектов, предусмотренных Коалиционным соглашением”, - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления об освобождении А.КОСТУСЕВА от должности председателя Антимонопольного комитета Украины. «За» проголосовали 220 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Также парламент не поддержал решение об освобождении Э.ПРУТНИКА от должности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания. «За» проголосовали 225 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК назвал нарушением законодательства Украины отказ парламента поддержать эти вопросы.