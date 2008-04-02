Единый центр призывает БЮТ принять 10 законов из коалиционного соглашения
Заявление партии
Политическая партия “Единый центр” считает, что позиция БЮТ по кадровым вопросам несет угрозу демократической коалиции.
Об этом идет речь в заявлении “Единого центра”, текст которого УНИАН предоставили в пресс-службе партии.
“1 апреля 2008 года в парламенте состоялось голосование по постановлению об освобождении Эдуард ПРУТНИКА от должности председателя Госкомтелерадио и Алексея КОСТУСЕВА - от должности председателя Антимонопольного комитета Украины. “Единый центр” заявляет, что ситуация, сложившаяся в демократической коалиции во время этого голосования, – это кулуарное навязывание решения кадровых вопросов без предварительного согласования кандидатур всеми участниками коалиции. “Единый Центр” считает, что такие действия подрывают единство коалиции, нивелируют программные принципы ее создания”, - отмечается в заявлении.
“Мы считаем, что рассмотрение любых кадровых вопросов такого уровня должно происходить лишь в комплексе с согласованием единой кандидатуры от коалиции на ту или иную должность. Подобные ситуации стали «болезненной» тенденцией в работе коалиции: сначала принимается решение об отставке, а затем проводятся бесплодные дискуссии о едином кандидате”, - указывается в заявлении.
Также в документе подчеркивается, что такие ситуации навязываются партнерами по коалиции – фракцией БЮТ. “Руками коалиции решается первая половина вопроса – снятие с должности, а с помощью других фракций (в частности, коммунистов) решаются кадровые вопросы, выгодные только БЮТ”, - утверждает “Единый центр”.
В заявлении отмечается, что в случае продолжения такой политики существует угроза эффективности работы демократической коалиции. Примером таких действий является отсутствие единого кандидата от демократической коалиции при принятии парламентом решения о досрочных выборах в Киеве. Следствием этого стало то, что от коалиции выдвигается “целая колонна кандидатов на должность мэра столицы”.
“Мы призываем БЮТ к конструктивной работе по выполнению взятых на себя обязательств, в частности, завершить принятие 10 из 12 важных для государства законопроектов, предусмотренных Коалиционным соглашением”, - отмечается в заявлении.
Как сообщал УНИАН, 1 апреля Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления об освобождении А.КОСТУСЕВА от должности председателя Антимонопольного комитета Украины. «За» проголосовали 220 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Также парламент не поддержал решение об освобождении Э.ПРУТНИКА от должности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания. «За» проголосовали 225 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК назвал нарушением законодательства Украины отказ парламента поддержать эти вопросы.