Американский бизнесмен Кислин опровергает информацию о встрече с Зеленским

По словам бизнесмена, украинский президент во время визита в США был очень занят.

Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин опровергает информацию о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«С Зеленским я лично не встречался, я вам говорю, как оно есть. Я хотел бы встретиться, но он был очень занят и каждая минута, секунда у него была расписана», - заявил он.

Напомним, в обнародованном 8 октября совместном расследовании российского информационного сайта The Insider и программы «Схемы: коррупция в деталях» говорилось, что 25 сентября во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США в районе гостиницы «Паркер» состоялись две встречи: одна - непосредственно в отеле, другая - в соседнем здании, в ресторане «Русская чайная». В первой, официальной, якобы участвовал сам Зеленский и еще несколько десятков человек. Вторая, неофициальная, прошла в более тесном кругу - и Зеленского на ней представлял руководитель офиса президента Андрей Богдан.

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Сэм Кислин по информации расследователей также известный как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который теперь является адвокатом президента США Дональда Трампа.

Во времена президентства Порошенко в Украине в рамках антикоррупционных расследований были арестованы и конфискованы активы Кислина, которые назвали «деньгами Януковича».

9 октября Офис президента обнародовал заявление, в котором опровергает информацию о встрече Владимира Зеленского с Сэмом Кислин. Глава Офиса президента Андрей Богдан также заявил, что никогда не видел и не общался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислин.

Зеленский на пресс-марафоне 10 октября заявил, что не встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным и не знает, кто это такой.