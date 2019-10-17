Пашинский попросил Рябошапку закрыть дело против него

Экс-нардеп продолжает настаивать, что стрелял в человека для самозащиты.

Апелляционный суд столицы продолжает рассматривать апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда об избрании экс-народному депутату Сергею Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат Андрей Федур попросил суд не избирать Пашинскому никакую меру пресечения.

Читайте такжеПашинскому грозит физическое уничтожение в Лукьяновском СИЗО - адвокатПо убеждению Федура, Госбюро расследований не имело права обращаться с ходатайством об избрании меры пресечения Пашинскому в Печерский райсуд Киева, поскольку центральный аппарат ГБР находится на улице Симона Петлюры в Шевченковском районе Киева, а, следовательно, подсудность данного ходатайства – в Шевченковском райсуде.

Кроме того, Федур заявил, что Пашинский не совершал инкриминируемое следствием преступление, предусмотренное ч.1 ст.121 Уголовного кодекса (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), а следовательно ходатайство о какой-либо мере пресечения для его клиента является незаконным.

Также выступил в суде сам Пашинский. Он призвал генерального прокурора Руслана Рябошапку закрыть дело против него, а также в очередной раз рассказал свою версию инцидента между ним и потерпевшим Вячеславом Химикусом 31 декабря 2016 года. Экс-депутат в очередной раз заявил, что применил огнестрельное оружие для самозащиты, после того как Химикус ударил его бутылкой по голове.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского под стражу до 4 декабря.