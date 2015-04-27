Евросоюз направит в Украину гражданскую оценочную миссию

17:43, 27 апреля 2015
Политика
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ЕС уже отправил миссию, связанную с Общей политикой безопасности и обороны для реформы данного сектора, в Киев.

REUTERS

Европейский Союз направит в Украину гражданскую оценочную миссию, чтобы определить возможность дальнейшей деятельности в рамках Общей политики безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск во время пленарного заседания 17-го саммита Украина-ЕС в Киеве.

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«Мы уже отправили миссию, связанную с Общей политикой безопасности и обороны для реформы этого сектора, в Киев», - отметил он.

«ЕС также поддерживает миссию ОБСЕ. Вдобавок к тому мы также должны направить оценочную миссию, гражданскую для того, чтобы определить возможность дальнейшей деятельности в рамках Общей политики безопасности и обороны», - сказал Туск.

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