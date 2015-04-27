Пайетт назвал ключевые для Украины реформы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Джеффри Пайетт сказал сегодня, находясь в Виннице по случаю открытия Дней Америки, которые будут проходить 27-29 апреля.

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По словам американского дипломата, прошло почти 2 года, как аналогичные Дни Америки проводились в Украине и эти дни тогда проходили в Донецке. "Сегодня Украина по многим направлениям - другая страна, но форма этой новой страны еще выстраивается. Вопросы конституционной реформы и децентрализации - являются ключевыми для успеха того, что заложила Революция достоинства и дальнейших перемен и преобразований в стране", - сказал посол.

Джеффри Пайетт сказал, что знает о дебатах, которые сейчас ведутся в Верховной Раде относительно развития Украины, и убежден, что эти вопросы должны решаться народом Украины.

"Я нахожусь здесь с визитом, чтобы услышать ваши мнения и возможно благодаря этому общению у меня будет дополнительный аргумент в дебатах и дискуссиях с теми, кто говорит, что изменения и реформы слишком сложные, чтобы их воплощать", - сказал он.