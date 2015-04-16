Пайетт: Украина может поставлять в США агропродукцию, ИТ-услуги и ракеты

Об этом рассказал посол США в Украине Джеффри Пайетт, сообщает радио "Свобода". "Очень горжусь сотрудничеством, которое мы имеем с Orbital Sciences (американская компания, специализирующаяся на производстве космических аппаратов и ракет-носителей - ред.) и "Южмаш"", - сказал американский дипломат.

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Посол добавил, что экспорт в сферах металлургии и тяжелой промышленности также является интересным для американского покупателя. Джеффри Пайетт отметил, что это позволит существенно расширить рынок за счет новых контрактов с Европой и Китаем.

На экспорте в США в январе-феврале 2015 года Украина заработала $90 млн. Это на 165% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Эти данные обнародовала Государственная служба статистики.