Российский бизнесмен назвал "безумный режим Путина" виновником кризиса в РФ
Сложная экономическая ситуация в России обусловлена, в первую очередь, «безумием путинского режима», неотъемлемыми компонентами которого являются коррупция и вымогательство.
При этом влияние западных санкций на экономику страны — второстепенно, заявил в интервью «Апострофу» эмигрировавший из России бизнесмен Евгений Чичваркин.
«Санкции не так сильно влияют. Влияют безумие путинского режима, коррупция, вымогательство и невозможность для заимствования денег. Сейчас в России проводится идиотская экономическая политика. Эти факторы оказывают куда большее влияние, чем санкции»,- отметил он.
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При этом Чичваркин добавил, что экономическая ситуация в Украине также является очень сложной. По его мнению, страна находится в «преддефолтном состоянии».
Изменить ситуацию возможно посредством введения «простого, интуитивно исполнимого законодательства, минимальных, а не максимальных налогов, а также уничтожением коррупционной составляющей», считает Чичваркин.