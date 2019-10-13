Гончарук ответил Супрун на обвинения в "рейдерстве": возвращения коррупции не будет

По словам премьера, действующий министр здравоохранения должна иметь возможность сформировать свою команду.

В ответ на обвинения бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун в "рейдерском захвате Минздрава" действующим министром премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что удивлен подобными заявлениями.

Читайте такжеГончарук о реформах Супрун и Гриневич: Идея правильная, но надо проверить ее воплощениеСвое мнение по этому поводу Гончарук написал в комментарии под гневным постом Супрун в Facebook.

«По моему мнению, министр должен иметь возможность сформировать себе команду. И я буду ее в этом поддерживать, хотя не всегда разделяю ее выбор», – отметил он.

При этом слова Супрун относительно "срыва трансформации здравоохранения" Гончарук назвал откровенной ложью. А также сообщил, что на следующей неделе Кабинет министров объявит конкурс на замещение должности госсекретаря Минздрава.

«Возвращения коррупции в МОЗ не будет!» – написал премьер.

Как ранее сообщал УНИАН, Супрун раскритиковала правительство Гончарука после того, как Кабмин на закрытом заседании 12 октября уволил госсекретаря Минздрава Артема Янчука и назначил на его место Инну Солодкую.