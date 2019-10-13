Украинцы в ПА НАТО добились отклонения сомнительного доклада о санкциях против стран-агрессоров

Делегация также встретилась с президентом ПА НАТО Меделин Мун и провела еще ряд встреч с делегатами разных стран.

Парламентская ассамблея НАТО впервые за 22 года отклонила наиболее противоречивый доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров. Основанием для такого решения стали замечания украинской делегации.

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Об этом сообщается в Facebook парламентской партии «Слуга народа».

«Мы настаиваем на продлении санкций против России, потому что это действенный инструмент давления на страну-агрессора. Санкции имеют накопительный эффект, они обязательно сыграют свою важную роль в смене режима Путина. В будущем это откроет путь к возвращению оккупированных Крыма и Донбасса в Украину», – указал в своем выступлении на ПА НАТО, глава украинской делегации Егор Чернев.

Сам Чернев в Facebook рассказал и о других успехах украинской делегации. В частности, украинцы добавили несколько поправок в доклад об отношениях НАТО с РФ и в доклад по Украине.

Делегация также встретилась с президентом ПА НАТО Меделин Мун и провела еще ряд встреч с делегатами разных стран.

Ранее сообщалось, что члены Североатлантического совета НАТО 31 октября во время визита в Украину посетят Киев и Одессу.