Расследование в отношении Джулиани: Трамп встал на защиту своего адвоката

О расследовании Федеральных прокуроров Нью-Йорка в отношении Джулиани писала газета The New York Times со ссылкой на два источника.

Президент США Дональд Трамп встал на защиту своего адвоката Рудольфа Джулиани после того, как в СМИ появилось сообщение о том, что прокуроры расследуют возможное нарушение бывшим мэром Нью-Йорка законов о лоббировании во время его деятельности в Украине.

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В Twitter Трамп назвал Джулиани «легендарным уничтожителем криминала» и «великолепным адвокатом», пишет НВ.

«Итак, теперь они преследуют легендарного „уничтожителя криминала“ и величайшего мэра в истории Нью-Йорка Руди Джулиани. Иногда он может показаться немного грубым, но он также отличный парень и замечательный адвокат. Такая односторонняя охота на ведьм происходит в США. Глубинное государство (англ. deep state — теория, согласно которой в США существует скоординированная группа государственных служащих, влияющих на государственную политику без оглядки на демократически избранное руководство). Стыдно!» — написал Трамп.

So now they are after the legendary “crime buster and greatest Mayor in the history of NYC, Rudy Giuliani. He may seem a little rough around the edges sometimes, but he is also a great guy and wonderful lawyer. Such a one sided Witch Hunt going on in USA. Deep State. Shameful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2019

О расследовании Федеральных прокуроров Нью-Йорка в отношении Джулиани писала газета The New York Times со ссылкой на два источника. Как сказано в материале, следователи изучают, причастен ли он к отстранению бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Джулиани отрицает нарушение закона со своей стороны, однако признал, что он и его партнеры работали с украинскими прокурорами для сбора потенциально компрометирующей информации о Йованович, а также о сыне бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

Расследование проводится в рамках дела против двух соратников Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Их арестовали на этой неделе по обвинению в финансировании избирательной кампании и незаконных пожертвованиях конгрессмену.

По данным NBC News, Фрумана и Паранаса склонял к устранению Йованович бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.