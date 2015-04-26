ЕС согласовал текст заявления по результатам саммита Украина-ЕС

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в воскресенье сообщил представитель ЕС.

"Да, COREPER (постоянные представители стран ЕС) согласовал текст совместного заявления по результатам саммита", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Франция и Германия блокировали совместное заявление, пытаясь внести в текст правки, которые бы нивелировали его содержание.

Для поиска компромисса в это воскресенье, 26 апреля, было проведено экстренное заседание постоянных представителей (COREPER).