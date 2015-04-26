ЕС согласовал текст заявления по результатам саммита Украина-ЕС
22:01, 26 апреля 2015Политика
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Страны-члены Европейского Союза пришли к согласию относительно заявления, которое будет принято по результатам саммита Украина-ЕС, который состоится 27 апреля в Киеве.
REUTERS
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в воскресенье сообщил представитель ЕС.
"Да, COREPER (постоянные представители стран ЕС) согласовал текст совместного заявления по результатам саммита", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, Франция и Германия блокировали совместное заявление, пытаясь внести в текст правки, которые бы нивелировали его содержание.
Для поиска компромисса в это воскресенье, 26 апреля, было проведено экстренное заседание постоянных представителей (COREPER).
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