Порошенко поручил забрать пострадавших украинцев из Непала

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Фейсбук.

"Поручил министру иностранных дел и министру обороны отправить в Непал самолет, чтобы забрать пострадавших украинцев домой",- написал Порошенко.

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Также президент отметил, что "Украина выражает соболезнования семьям всех погибших от землетрясения в Непале".

Как сообщал УНИАН, спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис сообщил, что на горячую линию МИД и посольства Украины в Индии постоянно поступают звонки от родных и друзей тех граждан, которые во время трагедии находились в Непале.

"В результате принятых мер установлен контакт с 28 гражданами Украины, еще с 17 связи пока нет", - сообщил Перебыйнис.

МИД Украины призвал обращаться на "горячую линию" МИД Украины или в Посольство Украины в Индии и сообщать о местонахождении или потерю связи.

Для граждан Украины открыто горячую линию МИД +38044 2381657, посольство Украины в Индии +918826297218, emb_in@mfa.gov.ua.