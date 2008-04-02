Янукович подтягивает в Киев помощников из России

Партия регионов планирует в четверг, 3 апреля, провести митинг на Майдане Независимости против вступления Украины в НАТО.

Об этом идет речь в анонсе пресс-службы Киевской городской организации Партии регионов.

В частности, пресс-служба "приглашает всех желающих журналистов 3 апреля, во время бухарестского саммита НАТО, принять участие в митинге и поддержать позицию большинства украинцев – против вступления в НАТО".

Согласно сообщению, во время митинга, который начнется в 17 часов, планируется "концертная программа ведущих музыкальных коллективов".

На митинге выступят лидер Партии регионов Виктор Янукович, глава Киевского отделения Партии регионов Василий Горбаль, депутат Киевсовета Сергей Зимин.

В концерте будут принимать участие группы "Братья Карамазовы" и "Агата Кристи".

Кроме того, пресс-служба Партии регионов сообщает, что антинатовские митинги также состоятся в Харькове, Днепропетровске, Донецке, Луганске, Одессе, Запорожье и Севастополе.

На акции протеста выйдут 250 тысяч людей. Участники митингов в разных городах смогут общаться между собою с помощью телемостов, отмечает пресс-служба.

Украинская правда