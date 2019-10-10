СМИ показали, чем кормят на большом пресс-марафоне Зеленского (фото)
11:58, 10 октября 2019Политика
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Глава государства проводит "марафон" в Kyiv Food Market.
Еда на пресс-марафоне президента / фото Обозреватель
В четверг, 10 октября, начался пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского с украинскими и зарубежными журналистами на территории Kyiv Food Market.
Журналисты "Обозревателя" узнали, какую еду подавали на мероприятии. Так, представителей СМИ угощали круассанами, супами и различными десертами. Также на столах стояла вода и автоматы с горячими напитками.
Еда на пресс-марафоне президента / фото Обозреватель
Еда на пресс-марафоне президента / фото Обозреватель
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявлял, что его миссией является завершение войны на Донбассе.
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Новость в сюжете: Пресс-марафон Зеленского с журналистами