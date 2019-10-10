СМИ показали, чем кормят на большом пресс-марафоне Зеленского (фото)

Глава государства проводит "марафон" в Kyiv Food Market.

В четверг, 10 октября, начался пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского с украинскими и зарубежными журналистами на территории Kyiv Food Market.

Журналисты "Обозревателя" узнали, какую еду подавали на мероприятии. Так, представителей СМИ угощали круассанами, супами и различными десертами. Также на столах стояла вода и автоматы с горячими напитками.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявлял, что его миссией является завершение войны на Донбассе.