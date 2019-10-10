Зеленский назвал свою главную миссию на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его миссией является завершение войны на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил в ходе пресс-марафона.
«Я думаю, что именно это моя миссия (на посту президента - завершение войны на Донбассе», - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что его избирали как президента, который «прекратит войну».
«Именно таким Зеленский остается и всегда будет оставаться таким человеком», - добавил он.
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Зеленский отметил, что сегодня на оккупированной территории есть много людей, которые считают себя украинцами. Он подчеркнул, что по разным причинам, в частности, потому, что не могут оставить родных людей, на оккупированной территории остаются много украинцев.
«Кто этот человек? Он сепар? Он боевик или он украинец? Это украинец. Этот человек - он нормальный. Обычный украинец, который не может оставить своих родителей», - подчеркнул Зеленский.
По мнению Зеленского, именно власти виновны в том, что не обеспечили возможность переезда многих людей с оккупированной территории. По его словам, если на Донбассе какой-то человек думает, что он не украинец, то «я не могу сейчас влезть ему в мозг и не могу ему объяснить - это его видение и это его желание».
Он подчеркнул, что вся «та часть людей, которые живут там, и они знают, думают и ощущают себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территорией».
Зеленский подчеркнул, что «это наш план А».
«А «план Б» - все, кто ощущают себя украинцами, - если у нас будет долгая, долгая история, долгий, долгий путь с возвращением территорий, то приоритетом все равно будут люди, и мы должны обеспечить им возможность быть здесь», - сказал президент.