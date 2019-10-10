Зеленский назвал свою главную миссию на посту президента

Президент Владимир Зеленский заверил, что власти не оставят украинцев, проживающих на оккупированной территории.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его миссией является завершение войны на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил в ходе пресс-марафона.

«Я думаю, что именно это моя миссия (на посту президента - завершение войны на Донбассе», - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что его избирали как президента, который «прекратит войну».

«Именно таким Зеленский остается и всегда будет оставаться таким человеком», - добавил он.

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Зеленский отметил, что сегодня на оккупированной территории есть много людей, которые считают себя украинцами. Он подчеркнул, что по разным причинам, в частности, потому, что не могут оставить родных людей, на оккупированной территории остаются много украинцев.

«Кто этот человек? Он сепар? Он боевик или он украинец? Это украинец. Этот человек - он нормальный. Обычный украинец, который не может оставить своих родителей», - подчеркнул Зеленский.

По мнению Зеленского, именно власти виновны в том, что не обеспечили возможность переезда многих людей с оккупированной территории. По его словам, если на Донбассе какой-то человек думает, что он не украинец, то «я не могу сейчас влезть ему в мозг и не могу ему объяснить - это его видение и это его желание».

Он подчеркнул, что вся «та часть людей, которые живут там, и они знают, думают и ощущают себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территорией».

Зеленский подчеркнул, что «это наш план А».

«А «план Б» - все, кто ощущают себя украинцами, - если у нас будет долгая, долгая история, долгий, долгий путь с возвращением территорий, то приоритетом все равно будут люди, и мы должны обеспечить им возможность быть здесь», - сказал президент.