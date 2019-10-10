Зеленский обещает результат по громким делам в отношении коррупционеров уже в этом месяце
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что поставил правоохранительным органам задачу до 1 ноября показать результаты в расследовании нескольких громких уголовных дел.
Об этом он сказал во время пресс-марафона.
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"Мы собираем совещания с правоохранительными органами. У нас крайняя точка сейчас - 1 ноября ... Я им честно сказал, до конца года", - сказал президент.
Но сейчас, по его словам, контрольная дата - 1 ноября.
Зеленский добавил, что правоохранители должны прочесть результаты в расследовании нескольких громких уголовных дел, которые обсуждались на совещании.
Как сообщал УНИАН, сегодня в столичном Kyiv Food Market проходит пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня. По словам пресс-секретаря Зеленского, "марафон" может длиться до 10 часов.