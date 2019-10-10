У Зеленского подсчитали, что "марафон" с журналистами может длиться 10 часов (видео)

Более 300 представителей СМИ аккредитовались, чтобы пообщаться с президентом.

На пресс-марафон с участием президента Украины Владимир Зеленского аккредитовалось более 300 журналистов. По «самым скромным» подсчетам, он может продолжаться 10 часов.

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«Перечень (журналистов – УНИАН) очень разнообразен. Мы сами очень удивлены. По самым скромным подсчетам, марафон может продолжаться 10 часов», – написала Мендель.

Общение президента с журналистами начнется в 10:00.

Как ранее сообщал УНИАН, 10 октября по инициативе Зеленского в Kyiv Food Market пройдет пресс-марафон для СМИ.