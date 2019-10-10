Евросоюз больше всего инвестировал в Украину – Могерини

В ЕС ввели пакет помощи для Украины на сумму свыше 15 миллиардов евро.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини подчеркивает, что Евросоюз за последние пять лет больше всего инвестировал в Украину в сравнении с другими партнерами.

Об этом Могерини заявила во время дебатов в Европарламенте по ситуации в Украине.

Она сказала, что когда начала выполнять свои обязанности в 2014 году, вопрос Украины почти был единственным на повестке дня внешней политики Евросоюза.

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“И в определенной степени я обеспокоена, что этот вопрос ускользает словно бы проблемы исчезают. И я благодарна Европейскому парламенту за включение этого вопроса в повестку дня. Это вопрос следующего понедельника также будет на повестке дня Совета ЕС по иностранным делам именно потому, что я хочу позаботиться, чтобы внимание относительно ситуации в Украине не уменьшалось в этот момент”, - заявила Могерини.

Она выразила убеждение, что со времени первых дебатов по Украине, которые состоялись пять лет назад Украина прошла очень долгий путь, что в первую очередь стало возможным благодаря настроенности украинских граждан, их неизменной поддержке работы ради лучшей страны.

В этой связи Могерини заявила, что в течение этих лет ЕС всегда был на стороне украинских граждан.

“После 2014 года мы собрали для Украины наибольший пакет поддержки в истории Европейского Союза – на сумму свыше 15 миллиардов евро. Мы инвестировали больше в Украину, чем любая другая страна в мире. И ни один другой партнер не инвестировал в Украину так много, как мы”, - подчеркнула Могерини.

При этом она отметила, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС уже способствовало впечатляющему росту в торговле на почти 50%.

По ее убеждению, поддержка Украины со стороны ЕС и сотрудничество уже имеют “очень ощутимое влияние на жизнь людей”.

“Мы поддержали создание тысяч новых рабочих мест и помогли с помощью децентрализации предоставить более высокого качества услуги для граждан”, – сказала Могерини.

Кроме того, Могерини подчеркнула, что 14 октября на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС она вместе с украинским министром Вадимом Пристайко должны заявить, что Евросоюз и Украина никогда не были такими близкими.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что европейские страны выделяют Украине мало денег по сравнению с Америкой.