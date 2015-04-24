В Крыму заместителя председателя Меджлиса увезли на допрос
22:44, 24 апреля 2015Политика
805
Первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла сотрудники Следственного комитета России в Крыму увезли на допрос
Наримана Джеляла забрали на допрос из заседания Меджлиса / Радио Свобода
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
"Сегодня во время заседания Меджлиса крымскотатарского народа, первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял вывезен на допрос в следственный комитет", - сообщил активист крымскотатарского движения, председатель Центризбиркома Курултая Заир Смедляев.
Читайте такжеОбыск у замглавы Меджлиса: следователи ушли ни с чем
Напомним, недавно "правоохранители" Крыма провели обыск в доме Джеляла в селе Первомайск Симферопольского района.
По словам Заира Смедляева, последние обыск жилья первого заместителя председателя Меджлиса является акцией устрашения. Крымский активист отметил, что скоро в Крыму начнется новая волна арестов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter