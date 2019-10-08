Адвокат Пашинского заявляет, что прокурор не предоставил новых доказательств по делу

По словам адвоката Пашинского, 9 октября должно состояться судебное заседание, на котором объявят полный текст судебного решения.

Адвокат бывшего депутата Сергея Пашинского Андрей Федур заявляет о том, что прокурор не предоставил новых доказательств в деле о стрельбе после возобновления производства в 2019 году.

Об этом он сказал в эфире программы «Нині» на Hromadske.

«С момента закрытия дела в 2017 году из-за отсутствия состава преступления до возобновления производства и объявления подозрения в 2019 году, никаких новых доказательств против Пашинского не получили», - рассказал Федур.

Он добавил, что 9 октября должно состояться судебное заседание, на котором объявят полный текст судебного решения.

«Только завтра я узнаю, почему суд признал обоснованным подозрение, почему признал наличие неких рисков. При том, что прокурор никаких доказательств не подавал. Тогда мы будем видеть, что есть в решении суда», - отметил защитник Пашинского.

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Федур заверил, что будет подавать апелляцию на решение суда о взятии Пашинского под стражу на два месяца.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата ГБР объявили подозрение народному депутату четырех созывов Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие.

В свою очередь Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что тот нарушил правила обращения с оружием, и пуля случайно попала в ногу, а не в туловище.

По факту инцидента полиция тогда открыла уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганские действия). Однако в июле 2017 года Генпрокуратура закрыла уголовное производство по факту инцидента между Пашинский и Химикусом.

Позже в отношении Химикуса открыли производство по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

В сентябре 2017 года Генпрокуратура вернула Пашинскому его пистолет «Глок», который был изъят после того, как он ранил в ногу безоружного Химикуса.