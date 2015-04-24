В Украине будет повышено качество питания военных

Как сообщили в пресс-службе главы государства, законом № 310-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно организации питания личного состава Вооруженных сил Украины".

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Этим законом, принятым Верховной Радой 9 апреля, внесены изменения в Хозяйственный кодекс Украины и закон "О хозяйственной деятельности в Вооруженных силах Украины".

Законом вводится механизм передачи воинскими частями закрепленного за ними движимого и недвижимого имущества, необходимого для организации питания личного состава Вооруженных сил Украины в стационарных и полевых условиях, в пользование на безвозмездной основе на условиях ссуды победителям процедур закупок, которые предоставляют услуги по питанию военнослужащих, с обязательным возвратом этого имущества после окончания срока действия договора о закупке услуг по питанию.