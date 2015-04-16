В Раде предлагают принять закон о формировании резервной армии

Текст законопроекта обнародован на сайте парламента.

Как отмечается в законопроекте, резервная армия - вид Вооруженных сил Украины, который формируется за счет кадрового потенциала резервистов ВСУ территориальных громад и действует на их территориях, либо на территории, закрепленной командованием ВСУ для создания (рубежа) обороны и осуществления защиты соответствующих территориальных громад (за исключением случаев тотальной войны или всеобщей мобилизации).

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Предусмотрено установить, что формирования резервной армии имеют статус воинских частей (или соответствующих подразделений воинских частей) Украины согласно месту формирования и направлениям применения подразделения.

Подразделения резервной армии формируются военными комиссариатами на базе соответствующих территориальных громад (сельской, районной, городской, районной в городе, областной) - как отдельных частей (частей или подразделений), и имеют в названии указанную местность (или громаду) формирования.

Согласно законопроекту, военные комиссариаты, которые формируют подразделения резервной армии, приобретают статус распорядителя средств соответствующих статей бюджета ВСУ.

Подразделения резервной армии напрямую подчиняются командованию ВСУ через структуру военных комиссариатов (а в случае войны или всеобщей мобилизации - непосредственно).

Командование территориальными соединениями резервной армии осуществляется штабом РА, формируется и подчиняется Генштабу ВСУ.

Подразделения резервной армии, по согласованию с командованием РА и при наличии соответствующего приказа Генштаба ВСУ, могут подчиняться органам местного самоуправления территориальных громад с целью устранения последствий или предупреждения стихийных бедствий, с целью соблюдения конституционного и правового порядка на территориях громад, а также в случаях возникновения других чрезвычайных ситуаций, если с этими задачами не справились (по факту) органы внутренних дел и силы МЧС.

Предполагается, что военнослужащий резерва имеет право также подписать срочный контракт сроком от трех месяцев на службу в других видах ВСУ, с условием возврата части резервной армии после завершения срока соответствующего контракта.

Призыву на военную службу в резервную армию ВСУ на общих основаниях подлежат граждане в возрасте от 22 до 45 лет.