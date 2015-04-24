8 мая Рада соберется на торжественное заседание

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 232 из 296 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно постановлению, народные депутаты будут работать с 5 по 8 мая в комитетах, комиссиях, фракциях и группах. Ранее планировалось, что с 5 по 8 мая ВР должна работать в пленарном режиме.

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При этом запланировано провести торжественное заседание Верховной Рады 8 мая.

Принятым постановлением также предусмотрено, что с 12 по 15 мая ВР будет работать в пленарном режиме.

Первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий, призывая народных депутатов, которые не поддержали решение о внесении изменений в календарный план, заявил: “Речь идет о том, чтобы мы солидаризировались со всем цивилизованным миром, отметили 8 мая как событие - окончание Второй мировой войны”.