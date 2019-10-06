Глава ОП Богдан считает, что акции "Нет капитуляции" проплаченные

Учасники акции потребовали отставки Андрея Богдана.

Глава Офиса президента (ОП) Андрей Богдан считает, что акции «Нет капитуляции», которая прошли 6 октября в Киеве и нескольких областных центрах, были организованы за деньги.

Читайте такжеНа столичном Майдане Незалежности провели вече против "формулы Штайнмайера" (фото, видео)Так, у себя на Facebook-страницы глава ОП разместил скриншот сообщений, в которых за участие в акции против капитуляции предлагают деньги.

«Скоро кто-то очень перепуганный все украденное раздаст народу», – написал Богдан.

На этот пост отреагировали активисты, которые проводили митинг под Офисом президента. Они принялись скандировать требование об отставке Богдана.

Как ранее сообщал УНИАН, в полиции Киева посчитали, что на Майдане на акцию «Нет капитуляции» собралось около 10 тысяч человек.