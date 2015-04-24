Яценюк не собирается уходить в отставку

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата о том, когда он собирается уйти в отставку, заявил, что взял ответственность за судьбу страны в свои руки и намерен гордо нести эту ответственность дальше.

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«Уважаемый народный депутат – возьмите листочек и ручку и запишите, чтобы вы не забыли: вы меня никогда не собьёте с того пути, на который я встал. Мы изменим страну, проведем реформы, мы сделаем все, что обещали 15 месяцев назад. 15 месяцев назад я взял ответственность за судьбу страны в свои руки, и я эту ответственность буду гордо нести», - сказал Яценюк.