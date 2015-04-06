Яценюк задекларировал 1,15 млн гривен доходов

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Согласно информации, доходы Яценюка включают в себя 182 тыс. гривен заработной платы и процента по банковским депозитам в размере 965 352 гривни.

Глава правительства также отметил, что получил 209 100 гривен, которые ему насчитали на осуществление депутатской деятельности.

Доход жены Яценюка составил 817 607 гривен. 627 557 гривен она получила от предпринимательской деятельности и 190 050 гривен составляют проценты по банковским депозитам.

В собственности премьера находится земельный участок площадью 3 012 кв. м, жилой дом площадью 298 кв. м, две квартиры в Киеве площадью 225 кв. м и 83 кв. м, а также часть квартиры в Черновцах, садовый дом площадью 114 кв. м и гараж площадью 45 кв. м.

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Яценюк владеет автомобилем Mercedes S 2010 года выпуска, а его жена - Range Rover 2012 года выпуска.

В 2014 году премьер-министр купил военные облигации на сумму 100 192 гривен.

Общая сумма денег на счетах в банках у Арсения Яценюка - 13 303 281 гривня.