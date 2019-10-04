Конгрессмены США в Киеве: мы прибыли для того, чтобы совместно дать важный четкий месседж

Министр обороны Украины отметил, что военнослужащие ВСУ чувствуют поддержку и очень благодарны коллегам из США за помощь.

Делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки заверила в полной дальнейшей поддержке Украины в борьбе за территориальную целостность и независимость.

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Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом делегация Конгресса США заявила в ходе сегодняшней встречи с министром обороны Андреем Загороднюком.

«Присутствующая сегодня в Киеве делегация состоит как из республиканцев, так и из демократов. Здесь есть представители Комитета по вооруженным силам и других важных комитетов. Мы прибыли для того, чтобы совместно дать важный четкий месседж - Соединенные Штаты поддерживают Украину. Конгресс США поддерживает усилия вашей страны в противостоянии вооруженной агрессии Российской Федерации», - подчеркнул глава делегации, председатель подкомитета по вопросам боеготовности Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США конгрессмен Джон Гараменди.

Гараменди отметил, что «для нас важно понять ваши потребности, чтобы после возвращения в Вашингтон завершить формирование предложений в бюджет, который будет включать поддержку для Украины и ее Вооруженных сил».

Кроме того, конгрессмены США отметили необходимость дальнейшего диалога и сотрудничества с Министерством обороны и Вооруженными силами Украины с целью формирования эффективной помощи и поддержки со стороны Конгресса, определения основных потребностей для усиления возможностей ВСУ.

Загороднюк подчеркнул, что помощь, которая поступает в Украину, используется эффективно и по назначению. Министр обороны также отметил, что военнослужащие ВСУ чувствуют поддержку и очень благодарны коллегам из США за помощь.