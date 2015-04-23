Корбан идет в депутаты

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

«Я принял решение идти в политику. Решение вполне осознанное, окончательное и, как говорят, обжалованию не подлежит. Буду бороться за мандат народного депутата Украины в избирательном округе № 205 Черниговской области... Я буду выдвигаться на Черниговщине. Но это не означает, что я оставляю Днепр. Это означает, что я хочу перемен не в одной области, а по всей Украине, в каждом доме», - написал он.

Читайте такжеДнепропетровск стал прифронтовым, но должно остаться мирным городом - КорбанОн также отметил, что после года борьбы он понял, что самая главная задача власти - опираться на общество, доверять людям, профессионально защищать страну и уметь считать государственные деньги. Потому что только тогда, по словам Корбана, общество будет доверять власти, и только тогда интересы государства будут соблюдены.

Примечание УНИАН. Избранный на внеочередных парламентских выборах в 205-м округе Валерий Кулич должен сложить мандат после назначения председателем Черниговской ОГА.