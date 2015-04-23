Уволился заместитель главы МВД, подпадавший под люстрацию

Министр внутренних дел Арсен Аваков принял его отставку. "Заместитель министра, начальник Главного следственного управления МВД Виталий Сакал сегодня подал рапорт об отставке. Отставка мною была принята", - написал Арсен Аваков на своей странице в соцсети.

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"Каждый из нас в своей работе - имеет уважение и честь за ту работу, что сделал на совесть и несет ответственность за те ошибки, что допустил. Отдаю Виталию Николаевичу должное", - прокомментировал работу Виталия Сакала глава МВД.

Как известно, председатель департамента по люстрации министерства юстиции Татьяна Козаченко заявила, что Виталий Сакал должен был попасть под люстрацию. Также именно его управление проводило обыск у Татьяны Козаченко по делу о сфальсифицированом письме от имени Минюста, которое давало право оставаться в должности чиновнику из ГФС Анне Игнатенко.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля Окружной админсуд рассматривал иск главы департамента по вопросам люстрации Татьяны Козаченко против начальника Главного следственного управления МВД Виталия Сакала.