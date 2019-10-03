В Украину прибыла руководитель Бюро Госдепа по вопросам конфликтов - посольство

Чиновник намерен встретиться с украинскими и международными партнерами для обсуждения конфликта на Донбассе.

В Украину прибыла руководитель Бюро Государственного департамента США по вопросам конфликтов и стабилизации Дениз Натали.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Facebook.

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"Мы рады приветствовать в Киеве главу Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали, которая прибыла, чтобы пообщаться с украинскими и международными партнерами относительно конфликта на Донбассе и поддержки ветеранов", - говорится в сообщении.

В частности, она начала свой визит в Киев с посещения Площади Независимости и чествование памяти героев Небесной сотни, которые "пожертвовали своей жизнью на поддержку евроатлантического пути Украины".

Как сообщал УНИАН визит Натальи запланировали на фоне масштабного политического скандала в США.

Напомним, между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты разоблачителей нарушений подал записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог не раз настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена. 21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским. 24 сентября стало известно, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, которое состоялось 25 июля. Стенограмма была рассекречена после распоряжения Трампа. В стенограмме говорилось о том, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.