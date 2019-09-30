Помощник госсекретаря США посетит Киев в начале октября

В период с 30 сентября до 5 октября Дениз Натали посетит Польшу и Украину.

Помощник государственного секретаря США Дениз Натали (Denise Natali) приедет в Киев.

Как сообщается на сайте Госдепа США, в период с 30 сентября до 5 октября Натали посетит Польшу и Украину. Чиновница должна посетить Варшаву, Краков и Киев.

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Отмечается, что в Киеве Натали встретится с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, представителями СММ ОБСЕ, а также представителями неправительственных организаций, чтобы обсудить вопросы поддержки ветеранов и проблемы конфликта на Донбассе.

Кроме того, в Кракове Натали встретится с представителями общественных организаций и посетит мемориал Аушвиц-Биркенау, а в Варшаве примет участие в форуме по безопасности.

Визит запланировали на фоне масштабного политического скандала в США. Как сообщал УНИАН, между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты разоблачителей нарушений подал записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог не раз настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским.

24 сентября стало известно, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа. 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, которое состоялось 25 июля. Стенограмма была рассекречена после распоряжения Трампа.

В стенограмме говорилось о том, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.