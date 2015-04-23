Рада отказалась создавать Военную милицию

Кроме того, депутаты не поддержали предложение вернуться впоследствии к этому вопросу.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан с целью выполнения Программы деятельности Кабинета министров Украины и коалиционному соглашению, а также обеспечение правопорядка и законности в Вооруженных силах Украины, правоохранительных органах специального назначения и других военных формированиях, образованных согласно законам Украины.

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Согласно документу, Военная милиция - правоохранительный орган в подчинении министра обороны Украины, предназначенный для обеспечения правопорядка и законности в Министерстве обороны Украины и ВСУ.

Законопроектом предусматривалось, в частности, предоставление полномочий следователям Военной милиции на досудебное расследование преступлений против установленного порядка несения военной службы (военных преступлений), а также преступлений, совершенных государственными служащими и сотрудниками Минобороны, ВС Украины во время выполнения ими служебных обязанностей или в расположении воинской части или на военных объектах, кроме тех, которые отнесены к подследственности других органов досудебного расследования.

Ранее УНИАН сообщал, что Рада одобрила ликвидацию УБОП и создания в Украине спецназа типа SWAT.