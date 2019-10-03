Посол о визовых правилах ЕС для жителей ОРДЛО: это сводит на нет усилия РФ по незаконной паспортизации

Украинский посол в Брюсселе Еврокомиссии поблагодарил за рекомендации для стран-членов ЕС относительно выдачи виз жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами.

Представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий заявляет, что рекомендации Европейской комиссии по выдаче виз жителям оккупированного Донбасса сводят на нет усилия Российской Федерации по незаконной паспортизации украинских граждан.

Об этом Точицкий сообщил в микроблоге Twitter.

Читайте также"Уход наших трактористов" и переходный период: российский политик оценил, когда лучше проводит выборы в ОРДЛО

Он заявил, что Украина приветствует рекомендации Еврокомиссии для стран-членов ЕС по выдаче виз жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами.

"Рекомендации ЕС о том, как консулам из государств-участниц Шенгенской зоны рассматривать заявки на визы, поданные жителями временно неподконтрольных Украине отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сводят на нет усилия РФ по незаконной паспортизации украинских граждан", - подчеркнул посол.

"Эти Рекомендации также сделали токсичным содержание печально известного указа президента РФ от 24 апреля. Зато украинские биометрические паспорта приобрели еще больший вес и значение", - отметил Точицкий.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля он заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

20 июня лидеры государств и правительств стран-членов Евросоюза заявили о готовности не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе.

Сегодня, 3 октября, стало известно, что Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий на этой неделе направили странам-членам Евросоюза и другим странам ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону, рекомендации по осуществлению контроля над заявками на получение виз, предоставляемые жителям оккупированного Донбасса. Согласно рекомендациям, жители Донбасса, проживающие на оккупированной территории, должны подавать заявления на получение виз в консульства стран-членов ЕС, которые расположены на территории Украины, несмотря на то, какой документ они имеют.