Der Spiegel: Украина и Россия по-разному трактуют запутанную «формулу Штайнмайера»

Украинскому президенту нужно сделать так, чтобы в поисках решения для Донбасса принимали участие и те, кто боится уступок Кремлю.

Президент Украины Владимир Зеленский редко появляется перед журналистами. Он отдает предпочтение коммуникации с гражданами через Instagram и Facebook. Но ситуация была настолько важной, что он пригласил представителей СМИ в свою администрацию, хоть ему и пришлось отвечать на вопросы о скандальной беседе с Дональдом Трампом.

Зеленский хотел объяснить свою точку зрения на возможный процесс завершения войны на Востоке Украины, — пишет Der Spiegel. Уже более пяти лет российские силы держат в оккупации Донбасс. Более 13 тысяч человек погибли, согласно оценкам ООН. Зеленский обещал своей стране мир.

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Поэтому в Минске на встречу так называемой контактной группы, которая состоит из представителей правительств Украины и России, а также российских марионеток в Луганске и Донецке, возлагались большие ожидания. В России СМИ объявили, что стороны подписали «формулу Штайнмайера». Но Зеленский об этом ничего не сказал на своей пресс-конференции. Поэтому появилась некоторая растерянность.

Лишь позже стало понятно, что представители сторон не подписали какой-то документ в Минске, а вручили письма ОБСЕ, в которых утвердили «текст формулы Штайнмайера для имплементации в законодательстве Украины». Так об этом сказал посол ОБСЕ Мартин Сайдик. Текст был также согласован представителями стран «Норманского формата», среди которых Украина, Франция, Германия и Россия.

Немецкое издание пишет, что так называемая «формула Штайнмайера» предусматривает проведение выборов на оккупированных российскими силами территориях по стандартам ОБСЕ и по законам Украины. Если все пройдет хорошо, регион получит специальный статус автоматически. При этом Киев должен контролировать свою границу.

Однако, правительства Украины и России по-разному трактуют эту формулу. Главный спор идет вокруг порядка всех этих шагов. Киев требует, чтобы выборы состоялись лишь после того, как он вернет контроль над границей с Россией, а российские боевики и оружие покинут украинский Донбасс. Таким образом, украинская сторона хочет позаботиться, чтобы ее кандидаты смогли принять участие в выборах. Зеленский повторил известное украинское требование: «Не будет никаких выборов под дулами автоматов».

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Россия же хочет, чтобы выборы были проведены в первую очередь, а все остальное произойдет как-нибудь потом. Москва настаивает на том, что в «формуле Штайнмайера» нет никаких упоминаний о выводе российских войск с Донбасса.

Der Spiegel считает, что у Зеленского было две причины выступить перед камерами и представить свою точку зрения на формулу. Во-первых, так он прямо обратился к России. Москва настаивала на том, чтобы Киев принял «формулу Штайнмайера». На встрече в Минске 18 сентября Украина отказалась это сделать. Но российская власть дала четко понять, что без формулы встречи в Нормандском формате не будет.

Во-вторых, Зеленский обратился к собственному народу. В последние недели среди украинцев росла тревога, что президент, одобрив «формулу Штайнмайера», может отдать под контроль России украинский Донбасс. Большинство украинцев против проведения выборов на Востоке под контролем пророссийских боевиков, а следовательно и Москвы. Зеленский попытался всех успокоить. Он объявил о разработке нового законопроекта о специальном статусе Донбасса. Действие предыдущего заканчивается в декабре. «Формула Штайнмайера» будет включена в новый документ. Украинский президент пообещал, что документ будет обсужден с участием общества и «не пересечет красную линию».

«Не будет никакой капитуляции», - заверил Зеленский.

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Но какой именно вид будет иметь новый законопроект? Какими будут критерии имплементации формулы? Зеленский ничего об этом не сказал. Издание пишет, что украинский президент получил широкую поддержку своих граждан благодаря успеху в возвращении украинцев, которых Москва держала в своих тюрьмах. Теперь он хочет сдвинуть мирный процесс для Донбасса с места и освободить еще больше украинцев из российского заключения. Ему нужно показать Москве, что он способен жестко торговаться несмотря на то, что в России хорошо знают о давлении на него из-за ожиданий результатов.

В отличие от своего предшественника Петра Порошенко, Зеленский пользуется поддержкой большинства в парламенте. Тем более он теперь должен более пристально следить за тем, чтобы в поисках конца войны на Донбассе принимали участие все, кто боится уступок России. Прежде всего, в процессе должны принимать участие ветераны, активисты Майдана, переселенцы из Донбасса и те, кто живет возле линии разграничения, которая отделяет армию от сил России.

Более важный вопрос заключается в том, почему после стольких лет в тупике Россия должна принимать во всем этом участие. Новая встреча в Нормандском формате имеет смысл лишь в том случае, если она принесет какие-то результаты. МИД России уже положительно прокомментировал последнюю встречу в Минске. Но значительно важнее то, что об этом думает Кремль.