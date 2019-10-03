"Уход наших трактористов" и переходный период: российский политик оценил, когда лучше проводить выборы в ОРДЛО

Как убежден политик, проведение местных выборов на оккупированных территориях нельзя проводить до вывода российских войск, а также сразу же после вывода, если он состоится.

Российский политик Леонид Гозман заявил, что подписание формулы Штайнмайера является "сильным отступлением" Украины.

"Я не верю, что до выведения всех наших "трактористов" выборы могут быть проведены честно. Никакая эгида ОБСЕ ничего не даст", – сказал он в интервью изданию «Обозреватель».

Читайте такжеВ «Слуге народа» высказались против безусловной амнистии для боевиков

"Я ни в коем случае не хочу давать советы, на что соглашаться, а на что нет. Это дело избранного вами президента. Политика – искусство возможного. Но, на мой вкус, это, конечно же, было бы поражением или отступлением Украины", – заявил он.

Как убежден политик, проведение местных выборов на оккупированных территориях нельзя проводить до вывода российских войск, а также сразу же после вывода, если он состоится.

В этом контексте он напомнил о том, что война на Донбассе продолжается более чем 5 лет. "Фактически люди, которые были подростками, стали взрослыми, и они будут голосовать. Они живут в условиях войны с Киевом, с Украиной, и они не могут относиться к вам хорошо".

Кроме того, по мнению Гозмана, результаты выборов будут сфальсифицированы. "Стратегическое управление этими территориями идет из Москвы, но оперативное управление осуществляется просто преступниками", – сказал он. И добавил, что нынешний главарь "ДНР" Денис Пушилин в свое время был менеджером "МММ". "Была такая структура в начале 1990-х, мошенническая пирамида, которая ограбила несколько десятков миллионов людей и в России, и в Украине. То есть Пушилин – профессиональный мошенник, профессиональный обманщик. Вы думаете, он наблюдателей ОБСЕ не обманет? Обманет", – заверил политик.

Таким образом, "совершенно очевидно, что выборы могут проходить только после ухода наших "трактористов". Кроме того, необходим переходный период.

"Люди, которые будут голосовать в Донецке, должны понимать, что украинская власть – это не звери, не фашисты. Они просто должны на них посмотреть, они должны увидеть их глаза. Ведь сейчас работают в основном стереотипы", – отметил Гозман.

"Мне кажется, это очень сильное отступление Украины. Может, оно вынужденное и необходимое. Это уже решать вам", – резюмировал он.