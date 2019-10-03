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"Уход наших трактористов" и переходный период: российский политик оценил, когда лучше проводить выборы в ОРДЛО

04:29, 03 октября 2019
Политика
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Политик считает, что не стоит спешить проводить выборы в ОРДЛО / фото facebook.com/pg/mva.gov.ua

"Я не верю, что до выведения всех наших "трактористов" выборы могут быть проведены честно. Никакая эгида ОБСЕ ничего не даст", – сказал он в интервью изданию «Обозреватель».

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"Я ни в коем случае не хочу давать советы, на что соглашаться, а на что нет. Это дело избранного вами президента. Политика – искусство возможного. Но, на мой вкус, это, конечно же, было бы поражением или отступлением Украины", – заявил он.

Как убежден политик, проведение местных выборов на оккупированных территориях нельзя проводить до вывода российских войск, а также сразу же после вывода, если он состоится.

В этом контексте он напомнил о том, что война на Донбассе продолжается более чем 5 лет. "Фактически люди, которые были подростками, стали взрослыми, и они будут голосовать. Они живут в условиях войны с Киевом, с Украиной, и они не могут относиться к вам хорошо".

Кроме того, по мнению Гозмана, результаты выборов будут сфальсифицированы. "Стратегическое управление этими территориями идет из Москвы, но оперативное управление осуществляется просто преступниками", – сказал он. И добавил, что нынешний главарь "ДНР" Денис Пушилин в свое время был менеджером "МММ". "Была такая структура в начале 1990-х, мошенническая пирамида, которая ограбила несколько десятков миллионов людей и в России, и в Украине. То есть Пушилин – профессиональный мошенник, профессиональный обманщик. Вы думаете, он наблюдателей ОБСЕ не обманет? Обманет", – заверил политик.

Таким образом, "совершенно очевидно, что выборы могут проходить только после ухода наших "трактористов". Кроме того, необходим переходный период.

"Люди, которые будут голосовать в Донецке, должны понимать, что украинская власть – это не звери, не фашисты. Они просто должны на них посмотреть, они должны увидеть их глаза. Ведь сейчас работают в основном стереотипы", – отметил Гозман.

"Мне кажется, это очень сильное отступление Украины. Может, оно вынужденное и необходимое. Это уже решать вам", – резюмировал он.

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Теги: #Донбасс