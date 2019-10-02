В "Слуге народа" озвучили "красные линии", которые не перейдет Зеленский

По словам Яременко, никаких договоренностей о проведении выборов в ОРДЛО еще нет.

В «Слуге народа» озвучили «красные линии», которые не перейдет президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в «нормандском формате»: ни «особого статуса» для Донбасса в Конституции, выполнение условий относительно безопасности Минских соглашений перед политическими, в том числе и перед проведением выборов в ОРДЛО, которые должны состояться одновременно с местными выборами по всей территории Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По словам Яременко, никаких договоренностей о проведении выборов в ОРДЛО еще нет. «Есть определенные «красные линии», которые публично озвучены сторонами, в том числе и президентом Зеленским, что между собой называем «формула Зеленского», - это не закреплять в Конституции никаких «особых статусов», проведение выборов в органы местной власти по всей территории Украины одновременно при достижении условий безопасности, и выполнение требований безопасности идет перед политическим урегулированием и перед выборами. Это переговорная позиция Украины».

Яременко отметил, что переговорная позиция России, бесспорно, отличается от украинской.

«Россияне, как опытная дипломатия, пытаются все сделать на своих условиях. Для этого и будут саммиты (в нормандском формате - УНИАН) проводиться, для этого работают советники глав государств, для этого работает ТКГ, чтобы эти разногласия приближать и попробовать, - а мы не имеем никаких сомнений насколько сложный у нас соперник, - найти общий язык и достичь каких-то договоренностей», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Действующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. По словам главы государства, будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

«Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой», - отметил Зеленский, подчеркнув, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска. Также Зеленский отметил, что вопрос вывода российских военных из оккупированного Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».