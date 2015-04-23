В Европарламенте считают, что ЕС должен быть готов к ядерной войне
Лучшим средством сдерживания России была бы готовность ЕС к ядерной войне, считают в крупнейшей европейской партии.
Об этом на заседании, организованном крупнейшей политической группой в Европарламенте Европейской народной партией заявили самые большие "ястребы" этой партии, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.
"Время разговоров и уговоров (по отношению к России. - ред.) истекло. Теперь пришло время для жесткой реалистической политики и концентрации на обороне и безопасности, поскольку восточный фланг ЕС чувствует себя в опасности", - заявил евродепутат, вице-президент ЕНП Яцек Сариуш-Вольский.
Как отметил румынский европарламентарий Кристиан Дэн Преда, большинство румын считают, что Путин не остановится пока не объединит Россию с Приднестровьем.
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Евродепутат Роланд Фрюденштейн, руководитель исследовательского отдела "Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса", который является одним из аналитических центров при ЕНП, выразил сожаление, что до сих пор готовность Европы к войне не обсуждалась публично.
"Это необходимо изменить. Мы должны ясно дать понять, что да, мы готовы идти на войну за принципы и будущее Европы", сказал он.
"В Германии потенциал ядерного сдерживания НАТО представлен 20 бомбами свободного падения типа B-61, которые могут быть уничтожены одним ударом российских войск. Мы должны это изменить, мы должны подтянуться", - отметил Фрюденштейн.
По его мнению, западные лидеры должны дать России четко понять, что ее поведение неприемлемо и ей готовы сопротивляться.