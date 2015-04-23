Ляшко пока остается координатором парламентской коалиции

Об этом сам Ляшко сказал в комментарии УНИАН.

В частности, на вопрос, чем закончилась история с его отставкой с должности координатора парламентской коалиции, Ляшко ответил: "Эта история, боюсь, закончится еще не скоро".

Он напомнил, что позавчера, 21 апреля, сделал заявление о сложении полномочий координатора коалиции в знак протеста против принятия "закона, фактически не коалиции, о прокуратуре, который превращает прокуратуру в орган политического преследования".

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"И я остаюсь на той же позиции. Вчера состоялось заседание Совета коалиции, где все члены коалиции обратились ко мне с предложением продолжать исполнять обязанности координатора. Я по этому поводу решения окончательного не принял по одной причине - я хотел бы встретиться с президентом и с премьер-министром, и по этому поводу поговорить с ними".

"Я не держусь за должности. Мне не надо должность координатора для галочки. Я считаю, что эта должность должна быть использована для того, чтобы в парламенте принимать те законы, которые предусмотрены коалиционным соглашением. А если у нас формально коалиция есть, а реально, когда надо голосовать, например, за какие-то стратегические законы, общей позиции в коалиции нет, и на подтанцовку, за деньги, ресурсы, кадры берут олигархические группы, то я не собираюсь быть координатором такой коалиции", - заявил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, ранее Ляшко заявил, что глава парлментской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко сменит его на должности координатора коалиции.