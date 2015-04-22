Грустное впечатление от акции шахтеров

Перфоманс под названием «Протестная акция шахтеров в Киеве» оставил в сознании неизгладимое впечатление. Я их встретила в центре города, пересеклась на Крещатике с толпой горняков – именно толпой, никак не «дружной колонной борцов за справедливость», которая пыталась передислоцироваться от здания Кабмина к Министерству энергетики.

А это было не простая задача. Путь некоторые шахтеры одолевали, прилагая воистину героические усилия: о себе давали знать выпитые «для храбрости» в отстаивании своих интересов сто (хотя, наверное, куда больше) грамм. Об этом тяжелом препятствии, усложнявшем перебазирование протеста, свидетельствовало могучее амбре, исходившее от них от участников акции.

Один из «протестующих» совсем не мог идти, и присел отдохнуть на лавочку. К нему подошел художественный руководитель перфоманса, и жестко скомандовал: «А ну, встать!». «Отдыхающий» честно попытался подняться с коварной лавочки, но не смог: земля не удержала. Его поддержали и усадили обратно стоявшие рядом коллеги, чья походка, впрочем, также была заметно неровной. Осознав критичность своего состояния и вытекающие из него риски для исполнения своей партии в спектакле, горняк с лавочки заявил: «А не пойду к министерству! Я пойду к Верховной Раде – ик! – договариваться с депутатами, …я!». Худрук, тем не менее, был непреклонен: «У нас четкая программа! Мы должны быть там, где расписано». И затем потянул «уставшего» шахтера режиссерской рукой в ряды пошатывающейся толпы буквально за шкирки.

Позже я побеседовала с другими свидетелями этого «марша трезвости» по центру Киева, и убедилась, что ощущения и наблюдения у других невольных зрителей постановки – идентичны.

В этой связи у меня есть совет тем, кто курировал на месте эту так называемую акцию протеста. Ребята, не стоит так усердно спаивать своих подопечных! Введите им сухой закон, не выдавайте деньги в автобусах наперед! Или, если не едут без предоплаты в 50% – давайте эти бабки женам «протестующих», но – после того, как двери автобуса с клиентами закроются.

Иначе ведь сразу становится понятной синтетичность протестного банкета. У кого в такой сложный период есть куча денег, чтобы организовать алкоэкскурсию для нескольких сот шахтеров в столицу, причем явно не в шахтерских интересах? У шахтерских семей?.. Банально ведь, смешно выходит: шахтеры требуют погашения долга по зарплате – у них нет средств к существованию – а на выпивку и закуску в Киеве – есть?..

А если же говорить по сути, то приходится констатировать печальный факт: заказчики «шахтерского гнева» попросту выставляют горняков посмешищем – спаивают, а затем гонят под стены администраций и министерств с требованием, в сущности, - не мешать бизнесу хозяев-заказчиков...

Сколько еще владельцы и директора убыточных шахт будут достигать своих тактических целей руками горняков, вместо того, чтобы действительно решать стратегические проблемы огромного пласта экономики Украины – угольной отрасли? Когда спонсоры алкотуров «на Киев» станут объяснять шахтерам, что закрытие шахт – естественный процесс в мировом масштабе? Что Украина физически не может прокормить 90 убыточных шахт с оборудованием времен царя-батюшки? Когда те, кому повезло оседлать финансовые потоки на крови работников аварийных шахт, извинятся перед горняками за то, что не вкладывают в модернизацию ни копейки, а лишь сосут последние соки из подземных нор, предпочитая инвестициям более скромные вложения в пьяные акции протестов в столице?..

Когда те, кто уже нажился на поте и костях работников угольной отрасли, наконец, дадут старт перепрофилированию горняков – за свои средства – чтобы дать людям новые перспективы на земной поверхности?..

Несмотря на революции и майданы, думается, что вышеперечисленные вопросы – увы, риторические. Потому, шахтерам – совет: учитесь жить по-новому. Не просите у нищего государства – требуйте у своих, разбогатевших на ваших смертях, «хозяев». В конечном счете, это они – за все, что происходит с вами – в ответе. Но, пока вы ездите в «на Киев» выпить водки и постоять в правительственном квартале, к ответу-то их и не представят.